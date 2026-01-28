Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр

Продюсер, дизайнер и рэпер Канье Уэст разоткровенничался о тяжелой депрессии, из-за которой ему пришлось обратиться в реабилитационный центр, пишет Vanity Fair. По словам знаменитости, пережить тяжелый период ему помогла супруга Бьянка Цензори.

По воспоминаниям рэпера, его состояние ухудшилось после эпатажного выхода возлюбленной на премии «Грэмми». Тогда девушка появилась в обнаженном виде перед гостями мероприятия и многочисленными репортерами. Кроме того, депрессия стала протекать тяжелее после грубостей в адрес модели Ким Кардашьян, с которой Уэст состоял в браке. Тогда, по воспоминаниям рэпера, врачи поменяли тактику лечения, но стало только хуже.

Моя жена поняла это и настояла на том, чтобы мы обратились в реабилитационный центр в Швейцарии для корректировки лечения, — признался Уэст.

Ранее он публично принес извинения за свое поведение последних двух десятилетий. Артист связал серию скандалов и резонансных высказываний с биполярным аффективным расстройством, спровоцированным после аварии в 2002 году. Рэпер также упомянул свои антисемитские заявления и добавил, что на самом деле хорошо относится к еврейскому народу.