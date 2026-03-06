«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака Онколог Махсон: стоимость лечения рака зависит от самого заболевания и стадии

Стоимость лечения онкологического пациента в частной клинике в России зависит от самого заболевания, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог, химиотерапевт Анатолий Махсон. По его словам, появилось много эффективных препаратов. Он добавил, что на начальных стадиях обычно требуется качественная диагностика и операция без дорогостоящего последующего лечения.

Появились многие препараты, очень активные, как правило, очень дорогие, но они нужны ограниченному числу пациентов и применяются при определенных формах рака, когда есть определенные мутации и так далее, — пояснил он.

По словам онколога, стоимость лечения подобными препаратами может доходить до полумиллиона рублей за курс, который нужно регулярно повторять.

Есть препарат, который оплачивают власти Москвы. Он нужен ограниченному числу пациентов с определенным видом рака и метастазами в мозг. Он стоит порядка полумиллиона на курс, а это раз в три недели. Я знаю такую пациентку, у которой состоятельный муж, она предпочла комфортное лечение в частной клинике. Год лечения будет стоить порядка 10 млн рублей или около этого, — отметил специалист.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что лечение онкологического пациента в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, но подавляющее большинство могут получить эту помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, бесплатно могут быть доступны даже высокоэффективные лекарства.