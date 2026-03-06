Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:11

«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака

Онколог Махсон: стоимость лечения рака зависит от самого заболевания и стадии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость лечения онкологического пациента в частной клинике в России зависит от самого заболевания, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог, химиотерапевт Анатолий Махсон. По его словам, появилось много эффективных препаратов. Он добавил, что на начальных стадиях обычно требуется качественная диагностика и операция без дорогостоящего последующего лечения.

Появились многие препараты, очень активные, как правило, очень дорогие, но они нужны ограниченному числу пациентов и применяются при определенных формах рака, когда есть определенные мутации и так далее, — пояснил он.

По словам онколога, стоимость лечения подобными препаратами может доходить до полумиллиона рублей за курс, который нужно регулярно повторять.

Есть препарат, который оплачивают власти Москвы. Он нужен ограниченному числу пациентов с определенным видом рака и метастазами в мозг. Он стоит порядка полумиллиона на курс, а это раз в три недели. Я знаю такую пациентку, у которой состоятельный муж, она предпочла комфортное лечение в частной клинике. Год лечения будет стоить порядка 10 млн рублей или около этого, — отметил специалист.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что лечение онкологического пациента в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, но подавляющее большинство могут получить эту помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, бесплатно могут быть доступны даже высокоэффективные лекарства.

онкология
врачи
лечение
стоимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.