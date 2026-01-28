«Беру на заметку»: Трусова о критике и похвале на «Ледниковом периоде» Трусова заявила, что прислушается к критике на съемках «Ледникового периода»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала NEWS.ru, что всегда старается прислушиваться к критике на съемках «Ледникового периода», чтобы в будущем не допускать ошибок. По словам спортсменки, ей приятен любой комментарий.

Я всегда прислушиваюсь к любой критике и любой похвале. Мне очень приятен любой комментарий, я его беру на заметку, поэтому нет такого, что я кого-то выделю, — рассказала Трусова.

Актер Иван Жвакин, который выступает вместе со спортсменкой, сообщил, что для него важнее всего услышать мнение тренеров, с которыми он работает. По словам артиста, наставники всегда прекрасно видят прогресс своих подопечных.

Со стороны пусть уже решает зритель, — подытожил актер.

Ранее Трусова и Жвакин раскрыли детали своей подготовки на съемках шоу «Ледниковый период». Они признались, что самые высокие требования на тренировках у актера. По словам фигуристки, ее партнер готов бесконечно повторять элементы, даже когда тренировочный план уже выполнен. При этом сам Жвакин признает, что чувствует себя «гостем» в фигурном катании, поэтому в спорах все же уступает профессионалам.