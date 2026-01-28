Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода» Авербух: политики не рассматривались в качестве участников «Ледникового периода»

Политики не рассматривались в качестве участников нового сезона проекта «Ледниковый период», заявил NEWS.ru российский фигурист и тренер Илья Авербух в ходе съемок программы на Первом канале. По его словам, представителям политической сферы стоит сосредоточиться на своей профессиональной деятельности.

Мне кажется, политикам надо заниматься политикой, — сказал Авербух.

Тренер напомнил, что предыдущий сезон был посвящен «народным» героям, влюбленным в фигурное катание. По его словам, нынешний проект имеет выраженную спортивную направленность и собран в основном из людей со спортивным прошлым.

Авербух подчеркнул, что его ключевой задачей в этом году стало представление выдающихся российских одиночниц, танцоров и парников. Он отметил, что проект посвящен девушкам, и потому их партнерами должны стать мужчины с серьезными навыками катания, способные нести большую ответственность.

Ранее Авербух в интервью NEWS.ru опроверг слухи о закрытии шоу «Ледниковый период», объяснив, что не может принимать решения о судьбе проекта, поскольку он принадлежит Первому каналу. По словам тренера, участие в нем остается «хорошим вызовом».