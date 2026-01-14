Авербух сделал заявление после слухов о закрытии «Ледникового периода»

Фигурист Илья Авербух в интервью NEWS.ru опроверг слухи о закрытии шоу «Ледниковый период», объяснив, что не может принимать решения о судьбе проекта, поскольку он принадлежит Первому каналу. По словам тренера, участие в нем остается «хорошим вызовом».

Это проект Первого канала, решения о продолжении или паузе принимает только руководство. Я могу закрыть свое ледовое шоу — это мое, но не этот проект, — подчеркнул Авербух.

Фигурист добавил, что команда всегда надеется получить возможность сделать новый сезон и показать зрителям артисток в другом образе. Он также отметил вклад шоу в популяризацию фигурного катания за 20 лет и подчеркнул, что большая часть заслуги принадлежит Первому каналу.

Ранее стало известно, что фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Спортсменки будут участниками программы. При этом источники утверждают, что с кандидатурой Трусовой «все решено на 90%».

Легкоатлет Сергей Шубенков между тем заявил, что намерен серьезно бороться за победу в «Ледниковом периоде», несмотря на сложный состав участников. Он отметил, что в паре с чемпионкой России по танцам на льду Елизаветой Худайбердиевой готов работать с полной отдачей.