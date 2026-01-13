Шубенков заявил о готовности победить в «Ледниковом периоде» любой ценой

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков намерен серьезно бороться за победу в телевизионном шоу «Ледниковый период», несмотря на сложный состав участников. В интервью ТАСС легкоатлет отметил, что в паре с чемпионкой России по танцам на льду Елизаветой Худайбердиевой готов работать с полной отдачей.

Шубенков признался, что ранее не имел серьезного опыта в фигурном катании, хотя в молодости иногда выходил на лед. Он сообщил, что с партнершей они уже провели совместные тренировки и практически подготовили первую программу для выступления.

Если говорить о том, чего я хочу достичь в «Ледниковом периоде», то я же спортсмен, поэтому цели максимальные. Лизе так и сказал сразу, что буду с полной отдачей работать на победу через кровь, пот и слезы, — сказал спортсмен.

При этом Шубенков отметил, что, оценив уровень других участников проекта, осознал всю сложность поставленной задачи. Однако он подчеркнул, что ни он, ни его партнерша не намерены сдаваться без борьбы.

