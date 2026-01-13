Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:00

Шубенков заявил о готовности победить в «Ледниковом периоде» любой ценой

Сергей Шубенков Сергей Шубенков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков намерен серьезно бороться за победу в телевизионном шоу «Ледниковый период», несмотря на сложный состав участников. В интервью ТАСС легкоатлет отметил, что в паре с чемпионкой России по танцам на льду Елизаветой Худайбердиевой готов работать с полной отдачей.

Шубенков признался, что ранее не имел серьезного опыта в фигурном катании, хотя в молодости иногда выходил на лед. Он сообщил, что с партнершей они уже провели совместные тренировки и практически подготовили первую программу для выступления.

Если говорить о том, чего я хочу достичь в «Ледниковом периоде», то я же спортсмен, поэтому цели максимальные. Лизе так и сказал сразу, что буду с полной отдачей работать на победу через кровь, пот и слезы, — сказал спортсмен.

При этом Шубенков отметил, что, оценив уровень других участников проекта, осознал всю сложность поставленной задачи. Однако он подчеркнул, что ни он, ни его партнерша не намерены сдаваться без борьбы.

Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила, что отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований из-за допингового скандала стало для нее колоссальным эмоциональным ударом. Наставница звезды отметила, что тень этого скандала вокруг турнира продолжает преследовать тренерский штаб.

Россия
фигурное катание
шоу
Сергей Шубенков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.