Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук

28 января 2026 в 19:29

Авербух подтвердил, что поддерживает контакты с вернувшейся в Россию Линичук

Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с NEWS.ru подтвердил, что поддерживает отношения с вернувшейся в Россию олимпийской чемпионкой Натальей Линичук. На съемках программы «Ледниковый период» спортсмен рассказал, что будет всегда благодарен наставнику.

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов — это наши тренеры, которые привели нас с Ириной Лобачевой к званию чемпионов Европы, мира и серебряным медалям на Олимпийских играх. Я им всегда буду благодарен. <…> Наталья Владимировна совсем недавно вернулась в Россию. Мы поддерживаем отношения, общаемся. Несколько раз встречались, Наталья Владимировна приходила на мой юбилей, когда мне было 50. Вышла на лед, это было очень приятно. Это, безусловно, выдающийся тренер, у которого можно научиться. Большой привет и здоровья, — рассказал Авербух.

Линичук вернулась в Россию в 2023 году. Тренер проработала в США порядка 30 лет. В молодые годы она стала олимпийской чемпионкой 1980 года и двукратной чемпионкой мира, а также многократным призером чемпионатов Европы и мира в период 1974–1980 годов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после незаконного увольнения из Большого театра была вынуждена остаться в Лондоне. Бывшая прима главного театра страны рассказала, что в Великобритании получила приглашение поработать в 18 спектаклях. Она призналась, что не может жить без России и рада, что вернулась на родину благодаря хореографу Юрию Григоровичу.

