Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность

Ленок — пресноводный житель горных рек Сибири и Дальнего Востока, предпочитающий только кристально чистую воду. Калорийность ленка минимальна — 88 ккал на 100 граммов, что делает его идеальным выбором для диетического питания. Мясо этого лососевого деликатеса отличается упругой текстурой и деликатным вкусом без выраженной «рыбности», за что его высоко ценят знатоки. Филе богато витаминами группы В (В3, В12), витамином D, а минеральный состав представлен селеном, фосфором и калием.

Свежесть ленка определяют по нескольким признакам: чешуя должна блестеть и переливаться золотисто-серебристыми оттенками с россыпью темных крапинок, не отслаиваясь от тушки. Ясные выпуклые глаза без помутнения — верный знак качества, а упругое филе после надавливания пальцем мгновенно возвращается в исходное состояние. Вздувшееся или поврежденное брюшко сигнализирует о том, что рыба несвежая.

Предлагаем редкий вариант приготовления — ленок в кедровой хвое, который использовали таежные охотники. Понадобятся: тушка ленка (600–700 г), свежая кедровая хвоя (1 стакан), сало свиное (50 г), соль крупная (1 ч. ложка), черный перец горошком (5-6 шт.), брусничный лист сушеный (2 ст. ложки). Выпотрошенную рыбу натрите солью снаружи и внутри, вложите в брюшко смесь хвои, брусничного листа и перца. Оберните тушку тонкими ломтиками сала, затем — слоем свежей кедровой хвои. Заверните в фольгу и запекайте при 160 °С около 40 минут.

Ленок — пресноводная рыба, калорийность которой делает ее диетическим продуктом, а хвоя придает мясу уникальный смолистый аромат и легкую горчинку, которая прекрасно сочетается с природной сладостью рыбы.

Калорийность на 100 г: 138 ккал.

БЖУ: 14,8/8,2/0,1.

