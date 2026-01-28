Три медика погибли в ДТП на Луганщине

Трое медицинских работников погибли в результате ДТП в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР, сообщила глава Минздрава региона Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства республики. Автомобиль медиков из Ровеньковской больницы, перевозивший двух пациентов, столкнулся с другим транспортом.

В результате столкновения погибли три сотрудника медучреждения — водитель и младшая медсестра, а также пациентка, которая также являлась сотрудницей больницы (работала санитаркой), — приводятся слова Пащенко.

Авария произошла на трассе между поселками Ребриково и Македоново. Еще трое пострадавших были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. Министр выразила соболезнования семьям погибших.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. По его словам, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.