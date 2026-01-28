Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП и езду без прав, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда. Подростка 16 лет осудили на два года и шесть месяцев — отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

В ведомстве рассказали, что в момент управления мотоциклом осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения, в поездку с ним отправились еще двое друзей — всего на транспортном средстве находились три человека. Позже подросток не справился с управлением. Во время падения девушка, находившаяся на мотоцикле, получила несовместимые с жизнью травмы головы.

Подросток полностью признал вину и раскаялся. Его родители возместили вред семье погибшей.

Ранее сообщалось, что в Саратове 53-летний водитель Haval сбил женщину. Смертельная авария произошла на проспекте имени 50 лет Октября.