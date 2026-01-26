Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 16:18

Водитель иномарки насмерть сбил женщину в Саратове

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Саратове 53-летний водитель Haval сбил женщину, пишет «Саратов 24» со ссылкой на МВД России. Смертельная авария произошла на проспекте имени 50 лет Октября.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее пьяный мужчина на большой скорости сбил троих пешеходов, включая ребенка, в Чите. Отмечается, что 27-летний местный житель за рулем Toyota Vista не имел водительских прав.

До этого в Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних. В результате ДТП один из подростков погиб. Второй человек остался инвалидом. За год до трагедии женщина отказалась пройти медосвидетельствование и ее лишили прав.

