Рубио признал, что операция по похищению Мадуро висела на волоске

Операция по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес могла не состояться, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам. По словам политика, успех зависел от одновременного совпадения множества факторов в очень ограниченный промежуток времени, передает РИА Новости.

Это была операция, зависящая от срабатывания триггера. Она могла и не состояться. Для ее проведения нужно было, чтобы несколько факторов совпали в нужном месте и в нужное время в очень ограниченный промежуток, и даже не было ясно, будет ли это вообще возможно, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные при захвате Мадуро использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По словам хозяина Белого дома, discombobulator (в переводе с английского языка — «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану главы Венесуэлы, после чего они «так и не смогли запустить свои ракеты».

Американский сенатор-республиканец Джим Риш рассказал, что вся фаза боевых действий в ходе операции продлилась менее 27 минут. Он отметил, со стороны Вашингтона принимали участие около «200 военнослужащих, которые находились на территории страны пару часов».