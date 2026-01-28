Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:37

Россиянам объяснили, куда нести письма для Николаса Мадуро

Посольство Венесуэлы в России опубликовало адреса для передачи писем Мадуро

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Посольство Венесуэлы в России опубликовало адреса для отправки писем лидеру страны Николасу Мадуро и его жене. Среди таких мест, по информации ТАСС, значится и дипломатическое представительство страны в Москве, расположенное по адресу: 129090, Москва, 2-й Троицкий переулок, д. 4.

Знаки солидарности можно отправить напрямую через обычную корреспонденцию. Номера заключенных: Николас Мадуро 00734-506 и Силия Флорес 00735-506, тюрьма MDC Brooklyn, — приводит агенство сообщение посольства.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военные США при захвате Мадуро использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По словам хозяина Белого дома, discombobulator (в переводе с английского языка: «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану главы венесуэльского государства.

Тем временем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. В обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крусе она заявила о необходимости отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Также она отметила, что разногласия с США будут решаться с помощью «боливарианской дипломатии».

Николас Мадуро
США
тюрьмы
происшествия
аресты
