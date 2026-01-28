Депутат рассказал о санкциях против родителей детей-насильников

Семья пострадавшей от мигрантов-насильников в Калужской области девочки может подать иск о компенсации морального вреда, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, практически это не имеет смысла, поскольку у родителей злоумышленников, скорее всего, нет таких денег. К тому же это приведет к затягиванию процесса, однако семье в любом случае будет закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет.

В принципе, наше законодательство позволяет, помимо преследования в административном, в уголовном формате, еще и говорить о гражданском иске по компенсации морального вреда. Здесь вопрос в чем заключается? Если у данных людей отсутствуют денежные средства, чтобы выплатить, допустим, несколько миллионов, то что нам дальше делать? <...> В любом случае семье на 50 лет будет закрыт въезд в Россию, — сообщил эксперт.

С другой стороны, можно оставить родителей в России, чтобы они продолжали зарабатывать эти деньги или посадить их в тюрьму, чтобы вычитать суммы из дохода осужденных, отметил депутат. Он напомнил, что несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности.

В июле 2025 года двое мигрантов 9 и 11 лет, по версии следствия, изнасиловали четырехлетнюю девочку в деревне Кривское Калужской области. Ребенок гулял с отцом во дворе. Пока родитель ненадолго отвлекся, малолетние злоумышленники затащили девочку в бельевую сушилку и надругались над ней. Когда началось разбирательство по делу о сексуальном насилии, выяснилось, что родители насильников проживали в России без необходимых документов.