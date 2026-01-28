Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Брежневой предрекли полное забвение после отказа от русского имени и песен

Продюсер Рудченко: Брежневу ждет забвение после отказа от русского имени и песен

Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Украинская певица Вера Брежнева рискует потерять популярность из-за отказа от своего русского имени и творчества, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, скромные исполнительские навыки звезды не представляют интереса для зарубежной публики.

Веру Брежневу, исходя из ее действий, я так предполагаю, ждет забвение. Потому что она как артист стала известна только благодаря русскоязычным песням и аудитории. Соответственно, отказавшись от хитов, которые сделали ее звездой, и отвернувшись от платежеспособной русской публики, она просто не сможет существовать. На Украине ей нужно делать имя и бренд заново, а в Европе своих артистов более чем достаточно. Поэтому я считаю, что, имея посредственные вокальные данные, Вера Брежнева как проект обречена на провал, — высказался Рудченко.

Он предположил, что в ближайшее время певица может не только покинуть сцену, но и сменить род деятельности. По словам продюсера, артистка упускает из вида единственную страну, в которой был востребован ее бренд.

Ранее появилась информация о завершении русскоязычной карьеры Брежневой. Теперь она выступает на украинском языке под псевдонимом Vira, отказавшись от своего прежнего сценического имени.

