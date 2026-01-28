Сахалинца арестовали за пропаганду терроризма в Telegram На Сахалине ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма в Telegram

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области задержали местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в Сети, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства. По данным спецслужб, публикации мужчины содержали прямую пропаганду и поддержку идеологии насилия.

Уроженец одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения, имеющий российское гражданство, публиковал в своем Telegram-канале материалы, популяризирующие деятельность запрещенной в РФ террористической организации. На основании собранных доказательств правоохранители возбудили уголовное дело, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему россиянину Мансуру Хаджиеву, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Его признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Также ему на срок 2,5 года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов.