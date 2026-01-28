Подпольный цех вейп-жидкости накрыли в Москве

В московском поселке Новофедоровское накрыли производство жидкостей для электронных испарителей, содержащих никотин, передает представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержали 13 человек, в том числе предполагаемого организатора.

Изъято свыше 16 тысяч готовых к продаже флаконов без необходимой маркировки общей стоимостью более 4 млн рублей, а также стеклянная тара, оборудование, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — написала она.

В отношении задержанных заведено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения. Двое в настоящее время находятся под домашним арестом, остальные заключены под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что в России с 2026 года на вейпах и других электронных системах доставки никотина большая часть упаковки должна будет содержать информацию о негативных последствиях курения. По его словам, также будет запрещена конструкция, имитирующая игровые элементы или сюжеты.