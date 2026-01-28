Скандинавские спортсмены отказались от секса ради побед

Исследование показало, что некоторые скандинавские спортсмены сознательно отказываются от интимных отношений, опасаясь попадания в организм запрещенных веществ, сообщает телеканал NRK. Также свыше 60% респондентов заявили, что избегают употребления БАДов, некоторых лекарств, косметики и мазей.

Результаты опроса показали, что 21,9% норвежских атлетов время от времени отказываются от сексуальных контактов, еще 10,9% заявили о постоянном отказе от интимной близости. В Финляндии, Дании и Швеции доля спортсменов с подобной тактикой оказалась ниже: 14,3% сообщили, что делают это периодически, а 10,4% заявили о постоянном отказе от секса.

Анкетирование проходило анонимно с 23 сентября по 7 октября 2025 года. Его провели совместно с медиакомпаниями из Швеции, Дании и Финляндии. В исследовании участвовали 184 спортсмена, представляющих олимпийские сборные четырех стран.

