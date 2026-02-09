Армированная нить в паху, увеличение пениса: как жульничают западные атлеты

9 февраля на Олимпиаде в Италии пройдут мужские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. По информации Bild, спортсмены, возможно, делают инъекции гиалуроновой кислоты в половой орган для увеличения дальности полета. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование после появления этой информации в СМИ. Как западные атлеты жульничают в зимних олимпийских видах спорта — в материале NEWS.ru.

Прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения дальности полета — правда или миф

Первые сообщения о возможном жульничестве прыгунов появились в начале января 2026 года в разгар Турне четырех трамплинов. По информации Bild, спортсмены увеличили свои половые органы перед Олимпиадой, чтобы лететь дальше на соревнованиях за счет большего размера комбинезона. Некоторые атлеты якобы начали ставить инъекции парафина или гиалуроновой кислоты, чтобы увеличить паховую зону и получить аэродинамическое преимущество во время прыжка.

Менеджер по экипировке Международной федерации лыжного спорта (FIS) Матиас Хафеле считает это невозможным.

«Я отрицаю, что были попытки увеличить гениталии с помощью видимых приспособлений. Во время измерений присутствует медицинский персонал, который проводит очень тщательный осмотр», — сказал он.

Спортсмены узнали о слухах из газет. Норвежец Халвор Эгнер Гранеруд в интервью Dagbladet назвал эту историю абсурдной и рассказал, как проходят замеры костюма перед прыжком.

«Главный тренер зашел в раздевалку перед квалификацией и заявил: „Вы должны быть готовы к вопросам об инъекциях в пенис“. Честно говоря, я подумал, что это какая-то чушь. Эти предположения относятся к сканированию тела перед началом сезона. И это правда: лучше быть в тепле, чем немного замерзнуть, когда проводится это измерение. Но для меня это (слухи об инъекциях. — NEWS.ru) абсурд, полная ерунда. Замеры производятся в сантиметрах. Сканер делает аватар спортсмена, затем устанавливает точку, где, по его мнению, находится промежность. Но вводить что-то в пенис — звучит немного чересчур. Я никогда о таком не слышал. Когда снимали мерки, меня осматривал врач, чтобы убедиться, что у меня нет искусственного пениса. Мы носим обычное нижнее белье. Это звучит неправдоподобно», — заявил Гранеруд.

Доктор Камрам Карим заявил Bild, что инъекции гиалуроновой кислоты не были одобрены врачами.

«Можно добиться временного визуального утолщения полового члена путем инъекции парафина или гиалуроновой кислоты. Но это его не удлиняет. Такая инъекция не одобрена с медицинской точки зрения и связана с рисками», — сказал врач.

За несколько дней до начала Олимпиады-2026 портал The Athletic сообщил, что подобные инъекции позволяют искусственно увеличить костюм в ключевых местах. По данным издания, даже пара лишних сантиметров может добавить до шести метров к дальности полета прыгуна. В настоящее время гиалуроновая кислота не входит в список запрещенных веществ. В WADA не подтвердили информацию, что спортсмены используют такой способ.

Мужские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде начнутся 9 февраля в 21:00 мск. Главный фаворит — словенец Домен Превц. В этом сезоне спортсмен с большим отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира. 7 февраля его сестра Ника стала серебряным призером Игр, уступив норвежке Анне Одине Стрем.

Как в костюмы норвежских прыгунов вшили армированную нить

Чемпионат мира — 2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме завершился громким скандалом. Прыгун с трамплина Мариус Линдвик завоевал серебряную медаль, однако по итогам соревнований его, Йоханна Андре Форфанга и двоеборца Йоргена Гробака дисквалифицировали. Серебро досталось австрийцу Яну Херлю.

За день до соревнований неизвестные сняли на скрытую камеру, как персонал норвежской сборной проводит некие манипуляции на швейной машинке с проверенными судьями костюмами прыгунов. В кадр попал тренер норвежцев Магнус Бьервиг. Ролик стал вирусным, и ко дню соревнований его посмотрели участники из других стран.

Австрия, Польша и Словения незамедлительно подали протесты, выступив против участия норвежцев в турнире. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) проверила костюмы спортсменов. Не найдя каких-либо нарушений, она разрешила выступить Линдвику и Форфангу.

После подведения итогов соревнований костюмы вновь забрали на проверку. В FIS выяснили, что норвежцы вшили армированную нить в паховую область комбинезонов, которая по всем правилам должна быть выполнена из эластичного материала. В итоге форма костюма стала более жесткой, что поспособствовало улучшению аэродинамики.

Ян-Эрик Олбу, отвечающий за прыжки с трамплина в норвежской лыжной федерации, сначала назвал произошедшее завистью.

«Мы сейчас хорошо прыгаем на лыжах, поэтому некоторые нам завидуют», — сказал Олбу.

Норвежцев обвинили в применении технического допинга и заподозрили в мошенничестве на протяжении всего турнира. В итоге Олбу пришлось извиняться.

«Мы жульничали, пытались обмануть систему. Это неприемлемо. Мы обманули и разочаровали каждого, кто любит прыжки с трамплина, включая самих себя. Я хочу извиниться перед другими странами, спортсменами, FIS, организаторами чемпионата и спонсорами. Сотрудники объяснили, что решили вшить усиленную нить в комбинезоны для Форфанга и Линдвика. Они знали, что это не соответствует правилам, но были уверены, что FIS не обнаружит нарушений. Для меня это стало шоком. Преднамеренные манипуляции с оборудованием и мошенничество нарушают все, за что я выступаю», — сказал Олбу.

Форфанг и Линдвик отметили, что опустошены. Они добавили, что доверяли персоналу и не знали о дополнительных манипуляциях с их костюмами. Теперь каждое выступление норвежских прыгунов на этапах Кубка мира находится под строгим контролем судей.

Какой допинг принимают норвежские спортсмены

В январе 2025-го двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонисты принимают допинг. Он высказал мнение, что речь идет о препарате от астмы сальбутамоле (бронхорасширяющий лекарственный препарат). Олимпийский чемпион выразил надежду, что рано или поздно правда вскроется.

«Все так называемые больные норвежские спортсмены, которые заявляют, что нездоровы, — мошенники. Придет время, и все узнают, на каких препаратах они выигрывали все медали. Даже с точки зрения здравого смысла понятно, что больной человек не может обыгрывать здорового и тем более завоевывать золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. Норвежцы могут говорить о честности друг с другом, но не на весь мир. Все эти биатлонисты, которые бегают в соплях, очевидно, используют препараты. Даже не надо гадать и фантазировать, какой именно, — это сальбутамол», — заявил Васильев.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сказал в беседе с NEWS.ru, что сальбутамол используется в медицине для купирования приступов бронхиальной астмы. Он отметил, что это средство запрещено к применению спортсменами.

«Сальбутамол дает атлетам преимущество за счет расширения бронхов. Даже если человек здоров и его бронхи находятся в обычном состоянии, применение данного препарата вызывает их чрезмерное расширение, то есть позволяет значительно увеличить вентиляцию легких, облегчить физическую нагрузку и поступление кислорода. Во время занятия спортом это даст неоспоримое преимущество человеку, который его использует», — объяснил Овечкин.

Как западные спортсмены легально используют допинг

Следы запрещенных препаратов находят у норвежских биатлонистов во время анализов в лаборатории. Однако когда рассматривают их допинговое дело, спортсмены предъявляют терапевтическое исключение, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по биобезопасности, бывший глава Антидопинговой службы Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту Николай Дурманов. По его словам, в этих справках написано, что атлет тяжело болен.

«Чтобы оптимально лечить болезнь и не рисковать здоровьем, спортсмену можно принимать то, что другим строжайшим образом запрещено. Западные атлеты активно используют систему терапевтических исключений. Иногда им прописывают такие лекарства, что хватаешься за голову. Например, знаменитым теннисисткам сестрам Уильямс (Серена и Винус. — NEWS.ru) прописывали наркотики, потому что они что-то лечили. Известная американская гимнастка Симона Байлз получала супердопинг, так как у нее была соответствующая справка. Об этом известно уже 30 лет», — высказал мнение Дурманов.

Он напомнил, что российские спортсмены также пытались получить терапевтическое исключение. Но для этого им нужно было пройти долгую бюрократическую процедуру согласований. По мнению Дурманова, чаще всего эта цепочка обрывается.

«Терапевтические исключения — позорная вещь. Иногда к российским спортсменам придираются задним числом — к цифрам в безобидном препарате. При этом никто не доказал, что это средство влияет на спортивные результаты и восстановление. Параллельно под предлогом терапевтических исключений другим спортсменам разрешают принимать откровенные стимуляторы и препараты, которые формируют пьедестал почета», — заявил Дурманов.

