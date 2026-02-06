Прыгуны на Олимпиаде увеличивают половые органы для дальности полета Bild: прыгуны с трамплина делают инъекции в половые органы ради победы на ОИ

Прыгуны с трамплина могут делать инъекции гиалуроновой кислоты в половые органы для увеличения дальности полета, сообщает Bild. Отмечается, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование после появления этой информации.

Сообщается, что главной целью такой процедуры может быть возможное временное увеличение объема мягких тканей. Это позволяет искусственно увеличить костюм в ключевых местах. Как пишет издание, даже пара лишних сантиметров может добавить до шести метров к дальности полета. Если такой способ нарушения правил подтвердится, то WADA его запретит.

Отмечается, что сейчас гиалуроновая кислота не входит в список запрещенных веществ. При этом на данный момент в WADA не подтвердили информацию о том, что спортсмены действительно используют такой способ.

