Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:49

Прыгуны на Олимпиаде увеличивают половые органы для дальности полета

Bild: прыгуны с трамплина делают инъекции в половые органы ради победы на ОИ

Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press
Прыгуны с трамплина могут делать инъекции гиалуроновой кислоты в половые органы для увеличения дальности полета, сообщает Bild. Отмечается, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование после появления этой информации.

Сообщается, что главной целью такой процедуры может быть возможное временное увеличение объема мягких тканей. Это позволяет искусственно увеличить костюм в ключевых местах. Как пишет издание, даже пара лишних сантиметров может добавить до шести метров к дальности полета. Если такой способ нарушения правил подтвердится, то WADA его запретит.

Отмечается, что сейчас гиалуроновая кислота не входит в список запрещенных веществ. При этом на данный момент в WADA не подтвердили информацию о том, что спортсмены действительно используют такой способ.

Ранее на матче олимпийского турнира по хоккею между женскими сборными Чехии и США на трибунах появился российский флаг. Подобные символы являются запрещенными на ОИ. Флаг был оперативно убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.

Олимпийские игры
инъекции
спортсмены
спорт
