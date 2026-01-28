Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек Обвиняемый в убийствах семи человек на Урале постоянно меняет показания

Обвиняемый в убийстве семи человек в новогоднюю ночь 1992 года постоянно меняет показания, то признавая, то отрицая свою причастность к преступлениям, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Свердловской области. Фигурант был задержан спустя 32 года в Каменске-Уральском.

В процессе периодически меняет версии, то признает, то отрицает причастность к этому преступлению, — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, фигурант увидел незнакомых ему людей на вокзале, пообщался с ними и выпил алкоголь. Они пригласили его на празднование Нового года, где фигурант и устроил расправу: детей выманивал поочередно, взрослым подсыпал в напитки лекарство. Все жертвы были убиты слесарным молотком.

Среди погибших были 40-летний водитель, его 37-летняя жена, 13-летний сын, 12-летняя дочь, а также родственники семьи. После убийства обвиняемый похитил имущество на сумму более 86 тыс. рублей и скрылся. Тела обнаружили только 5 января 1993 года. На месте преступления эксперты нашли биологические следы Петриченко.

Ранее суд Свердловской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима рецидивиста Сергея Березовича, который 18 лет назад задушил 13-летнюю девочку и полностью уничтожил ее тело. Долгое время совершенное в мае 2007 года преступление оставалось нераскрытым, пока следователи не провели тщательную работу и не вышли на подозреваемого.