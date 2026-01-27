На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности Рецидивиста на Урале осудили на 20 лет за убийство 13-летней девочки

Пригородный районный суд Свердловской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима рецидивиста Сергея Березовича, который 18 лет назад задушил 13-летнюю девочку и полностью уничтожил ее тело, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Долгое время совершенное в мае 2007 года преступление оставалось нераскрытым, пока следователи не провели тщательную работу и не вышли на подозреваемого.

В роковой день [девушка] села к нему в машину, <...> произошла ссора, в результате которой мужчина задушил жертву. Чтобы скрыть следы, он вывез тело в лесополосу, где в течение нескольких часов сжигал его. Оставшиеся фрагменты он собрал и увез домой, где уничтожил улики в банной печи. Прах развеял у реки Чусовая, — говорится в сообщении.

Суд назначил Березовичу 11 лет лишения свободы за убийство, а по совокупности с другим приговором за преступления против несовершеннолетних окончательный срок составил 20 лет. В последнем слове он полностью признал вину.

В 2023 году мужчину приговорили к лишению свободы за развратные действия в отношении несовершеннолетней. До этого он также имел условный срок за аналогичное преступление.

Ранее в Новоуральске Свердловской области молодой отец 2001 года рождения убил своего двухмесячного сына. Как уточнили в полиции, мужчина не справился с плачем младенца и ударил его по голове, нанеся черепно-мозговую травму. Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.