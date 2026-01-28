В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев

В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев Офицер Ярославский предложил создать в ВСУ полк из иностранцев с ВНЖ

Украинские власти рассматривают возможность создания полка из иностранцев, проживающих в стране на основании ВНЖ, рассказал командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в эфире канала «Новости.Live». По его словам, на территории государства в настоящее время находится более 100 тыс. мужчин призывного возраста, имеющих подобный статус.

Ярославский уточнил, что он уже вносил соответствующее предложение в Генштаб ВСУ. Суть инициативы заключается в обязательном привлечении всех нерезидентов призывного возраста с действующим ВНЖ к прохождению шестимесячной службы по контракту. Офицер выразил надежду на то, что данная концепция будет детально проанализирована и в итоге получит официальное одобрение.

Ранее украинский наемник из Колумбии сообщил, что среди его товарищей, примкнувших к ВСУ, выжили единицы. По словам иностранца, изначально в ряды вооруженных сил вступило 120 человек, но на данный момент из них «не осталось и 10 боеспособных».

Прежде военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебросило значительную часть иностранных наемников на ключевой участок фронта в Харьковской области. По его словам, основная концентрация наемных формирований наблюдается в районе Купянской агломерации.