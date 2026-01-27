Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 07:32

Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом

Bloomberg: Канада и Индия захотели расширить взаимную торговлю нефтью и газом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Канада и Индия приняли решение о расширении взаимной торговли нефтью и газом, передает Bloomberg. По информации агентства, страны «перезапускают» свои отношения после периода дипломатического охлаждения. Так, Оттава возьмет на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию.

Нью-Дели, в свою очередь, отправит больше нефтепродуктов в Канаду. Окончательные детали будут согласованы в ходе встречи министра энергетики Канады Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури, запланированной на острове Гоа.

Ранее сообщалось, что российские нефтедобывающие компании продолжают свою деятельность на территории Венесуэлы. Как уточнил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, никаких решений о прекращении взаимодействия российских и венесуэльских нефтяников не принималось.

До этого политолог-международник, американист Геворг Мирзаян заявил, что единственным надежным поставщиком газа для ЕС может быть только Россия. По его словам, Европе придется возобновить сотрудничество с РФ, поскольку президент США Дональд Трамп способен устроить Евросоюзу «энергетический шантаж».

