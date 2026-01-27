Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом Bloomberg: Канада и Индия захотели расширить взаимную торговлю нефтью и газом

Канада и Индия приняли решение о расширении взаимной торговли нефтью и газом, передает Bloomberg. По информации агентства, страны «перезапускают» свои отношения после периода дипломатического охлаждения. Так, Оттава возьмет на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию.

Нью-Дели, в свою очередь, отправит больше нефтепродуктов в Канаду. Окончательные детали будут согласованы в ходе встречи министра энергетики Канады Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури, запланированной на острове Гоа.

