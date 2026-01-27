Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 07:56

Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки

Синоптик Тишковец: более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уже в этот вторник, 27 января, в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые проводит РИА Новости, в столице также вырастут сугробы, их высота достигнет 47 сантиметров.

В течение дня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Москвичей ждут сложные метеоусловия. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, — спрогнозировал Тишковец.

Он добавил, что погода в столице 27 января будет облачная. Временами ожидается снегопад с ухудшением видимости до одного-четырех километров. При этом температура воздуха в столице прогнозирует от минус четырех до минус семи градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие дни в столичный регион придут аномальные морозы и снегопад. По ее словам, температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов, а высота снежного покрова вырастет на 10–15 сантиметров.

