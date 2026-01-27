Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:47

Суд не сжалился над осужденным на 28 лет бойцом ММА

Осужденный на 28 лет боец ММА Ахьядов не смог обжаловать приговор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого осудили на 28 лет, передает ТАСС. Он пытался добиться пересмотра дела о теракте в «Зарядье».

По данным следствия, в конце 2022 года Ахьядов планировал завладеть табельным оружием полицейского. Его целью была организация стрельбы в парке «Зарядье», где в новогодний период находилось большое количество людей. В темноте он принял инспектора МАДИ за сотрудника правоохранительных органов из-за схожей форменной одежды. Ахьядов нанес инспектору не менее 16 ударов ножом. Эти действия квалифицировали как теракт.

Ранее гражданин России Андрей Бызов был признан виновным в подготовке к теракту в преддверии Дня Победы. Суд вынес приговор, назначив ему 18 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок отбудет в колонии строгого режима.

До этого жительницу Петербурга приговорили к 10 годам исправительной колонии общего режима. Основанием для этого стало то, что в мае минувшего года она бросила три бутылки с горючей смесью в здание полицейского отдела. Женщина действовала согласно инструкциям, полученным от куратора в мессенджере. Государственное обвинение требовало для нее 13 лет заключения в колонии общего режима.

террористы
теракты
зарядье
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое ДТП парализовало движение на Сущевском валу в центре Москвы
Движение по трассе М-11 временно перекрывали
Трое друзей пытались устроить теракт на железной дороге
В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 16 вагонов
Мошенники придумали новую схему с фальшивыми штрафами от ГИБДД
В России предложили делать сноски о вреде курения в школьной литературе
Стало известно о смерти экс-тренера сборной России по футболу
Что посмотреть в Шлиссельбурге: крепость Орешек и не только
Названа причина пожара в Балашихе, где погибли четыре человека
Появился жуткий снимок с места смертельного пожара в Балашихе
США закрыли вопрос выхода из состава ВОЗ
Диверсанты ВСУ попали под российский «Град» в зоне СВО
Цены на такси в Москве начали «кусаться»
Две школьницы выпали из окна многоэтажки в российском городе
В Литве нашли сеть из 5 тыс. «эльфов» для информационных войн
Российский аэропорт закрыли на несколько часов из-за погоды
Огромная змея едва не задушила монаха в азиатской стране
«Досадно»: в Белом доме узнали о своем требовании к Киеву по территориям
Названы главные ошибки россиян, мешающие «подкачаться к лету»
Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном хостеле
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.