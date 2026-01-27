Суд не сжалился над осужденным на 28 лет бойцом ММА Осужденный на 28 лет боец ММА Ахьядов не смог обжаловать приговор

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого осудили на 28 лет, передает ТАСС. Он пытался добиться пересмотра дела о теракте в «Зарядье».

По данным следствия, в конце 2022 года Ахьядов планировал завладеть табельным оружием полицейского. Его целью была организация стрельбы в парке «Зарядье», где в новогодний период находилось большое количество людей. В темноте он принял инспектора МАДИ за сотрудника правоохранительных органов из-за схожей форменной одежды. Ахьядов нанес инспектору не менее 16 ударов ножом. Эти действия квалифицировали как теракт.

Ранее гражданин России Андрей Бызов был признан виновным в подготовке к теракту в преддверии Дня Победы. Суд вынес приговор, назначив ему 18 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок отбудет в колонии строгого режима.

До этого жительницу Петербурга приговорили к 10 годам исправительной колонии общего режима. Основанием для этого стало то, что в мае минувшего года она бросила три бутылки с горючей смесью в здание полицейского отдела. Женщина действовала согласно инструкциям, полученным от куратора в мессенджере. Государственное обвинение требовало для нее 13 лет заключения в колонии общего режима.