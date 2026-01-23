Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:44

Суд вынес приговор бросившей «коктейль Молотова» в отдел полиции россиянке

Петербурженку приговорили к 10 годам колонии за поджог здания полиции

Петербурженку приговорили к 10 годам исправительной колонии общего режима после того, как в мае прошлого года она бросила три бутылки с горючей смесью в отдел полиции, передает пресс-служба городской прокуратуры. По данным ведомства, женщина следовала инструкциям куратора в мессенджере.

Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что гособвинение запросило для нее 13 лет колонии общего режима. Сотрудники МВД потушили пожар до приезда спасателей. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок Ахмаджону Курбонову — исполнителю теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима. Суд также вынес приговоры трем сообщникам Ахмаджона Курбонова.

