Суд вынес приговор бросившей «коктейль Молотова» в отдел полиции россиянке Петербурженку приговорили к 10 годам колонии за поджог здания полиции

Петербурженку приговорили к 10 годам исправительной колонии общего режима после того, как в мае прошлого года она бросила три бутылки с горючей смесью в отдел полиции, передает пресс-служба городской прокуратуры. По данным ведомства, женщина следовала инструкциям куратора в мессенджере.

Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что гособвинение запросило для нее 13 лет колонии общего режима. Сотрудники МВД потушили пожар до приезда спасателей. Жертв и пострадавших удалось избежать.

