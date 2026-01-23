Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:18

Бросившей «коктейль Молотова» в отдел полиции петербурженке запросили срок

Прокуратура запросила 13 лет колонии для петербурженки за поджог здания полиции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге гособвинение запросило 13 лет колонии общего режима для 38-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении теракта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городскую прокуратуру. По версии следствия, женщина подожгла здание полиции, следуя инструкциям мошенников.

По предварительным данным, мошенники связались с женщиной в мае 2025 года. Они сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и на ее имя оформили крупные кредиты, которые были перечислены на помощь ВСУ. Чтобы «избежать уголовной ответственности» и списать долги, ей приказали совершить поджог.

Следуя указаниям, женщина купила бензин, изготовила «коктейль Молотова» и бросила его в здание 37-го отдела полиции на улице Кораблестроителей. После этого она скрылась с места преступления.

В результате в актовом зале отдела возник пожар, но сотрудники МВД успешно потушили его до приезда спасателей. Жертв и пострадавших удалось избежать. Вердикт по уголовному делу в ближайшее время вынесет суд.

Двух граждан России задержали в Крыму по подозрению в совершении диверсий по заданию украинских спецслужб. Противоправная деятельность велась в 2024–2025 годах.

прокуратура
Санкт-Петербург
поджоги
полиция
наказания
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.