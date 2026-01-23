Бросившей «коктейль Молотова» в отдел полиции петербурженке запросили срок Прокуратура запросила 13 лет колонии для петербурженки за поджог здания полиции

В Санкт-Петербурге гособвинение запросило 13 лет колонии общего режима для 38-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении теракта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городскую прокуратуру. По версии следствия, женщина подожгла здание полиции, следуя инструкциям мошенников.

По предварительным данным, мошенники связались с женщиной в мае 2025 года. Они сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и на ее имя оформили крупные кредиты, которые были перечислены на помощь ВСУ. Чтобы «избежать уголовной ответственности» и списать долги, ей приказали совершить поджог.

Следуя указаниям, женщина купила бензин, изготовила «коктейль Молотова» и бросила его в здание 37-го отдела полиции на улице Кораблестроителей. После этого она скрылась с места преступления.

В результате в актовом зале отдела возник пожар, но сотрудники МВД успешно потушили его до приезда спасателей. Жертв и пострадавших удалось избежать. Вердикт по уголовному делу в ближайшее время вынесет суд.

