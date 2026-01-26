Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:54

Готовивший теракт ко Дню Победы россиянин проведет почти 20 лет за решеткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гражданина России Андрея Бызова, обвиняемого в приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы, признали виновным, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Из них первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Расследование в отношении Бызова завершилось в декабре прошлого года. Установлено, что кураторы предложили мужчине вознаграждение в размере $5 тыс. (400 тыс. рублей). Исполнитель вел наблюдение за военным объектом и передавал сведения организатору. Он также вступил в ряды террористической организации.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 10 годам колонии общего режима после того, как в мае прошлого года она бросила три бутылки с горючей смесью в отдел полиции. Женщина следовала инструкциям куратора в мессенджере.

