Канада проследит за открытием консульства в Гренландии Canadian Press: Канада отправит корабль на открытие консульства в Гренландии

Оттава направит патрульное судно на открытие консульства страны в столице Гренландии Нууке на следующей неделе, заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. По ее словам, это будет корабль, предназначенный для патрулирования арктических районов, передает Canadian Press.

В материале уточняется, что это будет именно судно Канадской береговой охраны, а не корабль Королевского военно-морского флота Канады. Новость прозвучала на фоне заверений Ананд, что Канада намеревается увеличить свое присутствие в Арктике.

Также появилась информация, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

Тем временем Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, вместо этого страна предпочла сотрудничать с Китаем, который «съест их» государство за год.

До этого член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз помочь Канаде на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести против нее пошлины. Политик отметил, что всем, кому угрожает американский лидер, нужно объединяться ради защиты.