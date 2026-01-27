Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 06:41

Канада проследит за открытием консульства в Гренландии

Canadian Press: Канада отправит корабль на открытие консульства в Гренландии

Фото: Johan Nilsson / Tt/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Оттава направит патрульное судно на открытие консульства страны в столице Гренландии Нууке на следующей неделе, заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. По ее словам, это будет корабль, предназначенный для патрулирования арктических районов, передает Canadian Press.

В материале уточняется, что это будет именно судно Канадской береговой охраны, а не корабль Королевского военно-морского флота Канады. Новость прозвучала на фоне заверений Ананд, что Канада намеревается увеличить свое присутствие в Арктике.

Также появилась информация, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

Тем временем Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, вместо этого страна предпочла сотрудничать с Китаем, который «съест их» государство за год.

До этого член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз помочь Канаде на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести против нее пошлины. Политик отметил, что всем, кому угрожает американский лидер, нужно объединяться ради защиты.

Канада
Гренландия
корабли
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.