«Всем, кому угрожает Трамп»: в Дании призвали Евросоюз помочь Канаде Депутат Драгстед призвал Данию и ЕС защитить Канаду после угроз Трампа

Член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз помочь Канаде на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести против нее пошлины. В соцсети Х политик отметил, что всем, кому угрожает американский лидер, нужно объединяться ради защиты.

Канада поддерживала и поддерживает Гренландию и Данию. Теперь Трамп угрожает Канаде пошлинами в 100%. Дания и ЕС должны сделать все возможное, чтобы помочь Канаде. Всем нам, кому угрожает Трамп, следует держаться вместе и реагировать на его угрозы сообща, — написал Драгстед.

Ранее Трамп заявил, что Канада разрушает сама себя, сотрудничая с Китаем. По его словам, сделка с Пекином станет одной из худших в истории, и это катастрофа.

До этого США отозвали приглашение Канаде вступить в Совет мира, тем самым наказав премьер-министра страны Марка Карни, о чем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он отметил, что это произошло после того, как канадский лидер раскритиковал американскую политику, отметив соперничество великих держав и ослабление мирового правопорядка, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.