«Полярный вестерн»: Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии

Гренландские силы обороны во Второй мировой войне вступили в бой с немецкими полярниками на собачьих упряжках в духе «вестерна», рассказал помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, которые передает РИА Новости, погиб один гренландец и один немец, после чего США разбомбили оставшиеся базы нацистов.

И вот они вступили в боестолкновение, дальше перестрелка, погоня — немцы, вероятно, на лыжах, гренландцы на упряжках, вьюга, мороз. Погиб один гренландец и был взят в плен немецкий офицер. После чего гренландцы по радио сообщили американцам, что у нас тут вторжение, и этот прекрасный полярный вестерн довольно быстро завершился тем, что американцы прислали несколько бомбардировщиков, которые все разбомбили и ничего не осталось, — рассказал Мединский.

Он напомнил, что после капитуляции Дании в 1940 году, Гренландия не захотела сдаваться Германии и объявила себя самоуправляющейся территорией. Остров пригласил США, чтобы они открыли военные базы на территории Гренландии.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что только США смогут защитить Гренландию. Он добавил, что с уважением относится к ее народу, а также к Дании, и напомнил, что Штаты создали базы на острове и воевали за королевство во Второй мировой войне.