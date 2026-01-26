В Удмуртии поймали «воспитывавшего» крестницу педофила Жителя Удмуртии осудили на 15 лет за совращение малолетней крестницы

В Удмуртии 63-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совращение малолетней крестницы, сообщила пресс-служба судов региона. В течение трех лет во время летних каникул мужчина якобы для «полового воспитания» совершал с девочкой, не достигшей 14 лет, сексуальные действия.

Показывал ей порнографические мультфильмы-аниме, осуществлял иные действия сексуального характера, направленные на удовлетворение своих низменных потребностей, — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по трем эпизодам преступления, свою вину он не признал. Помимо лишения свободы, суд обязал его проходить наблюдение и лечение у психиатра на всем сроке отбывания наказания.

