Простой салат цезарь с курицей — пошаговый рецепт с фото от автора

Салат цезарь — это классика, которая никогда не выходит из моды. Легкий, но питательный, с хрустящими сухариками, сочной курицей и ароматной заправкой. Этот рецепт отличается простотой, поэтому приготовить цезарь сможет даже новичок на кухне. Попробуйте этот простой рецепт цезаря с курицей, и он наверняка станет вашим фаворитом!

Почему именно цезарь?

Этот салат популярен благодаря сбалансированному вкусу и универсальности. Его можно подать как легкий ужин или на праздничный стол. В нашем рецепте используются простые ингредиенты, которые легко найти в любом магазине.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Листья ромена или айсберга — 1 кочан

Батон или багет — 3 ломтика

Пармезан — 50 г (натертый)

Помидоры черри — 6–8 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Майонез (или греческий йогурт) — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Лимонный сок — 1 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Анчоусы (по желанию) — 1–2 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Простой салат цезарь с курицей — пошаговый рецепт с фото от автора Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговый рецепт

Курицу нарезаем на тонкие полоски или оставляем целым куском для обжаривания. Натираем мясо солью, перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Сковороду-гриль или обычную сковороду разогреваем, а затем обжариваем курицу с каждой стороны (около 5–7 минут) до золотистого цвета корочки. Даем филе немного остыть и нарезаем ломтиками. Нарезаем батон или багет кубиками. Разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло и слегка поджариваем сухарики, пока они не станут золотистыми. Для аромата можно добавить измельченный чеснок. Промываем листья ромена или айсберга, сушим их бумажными полотенцами или салфетками. Рвем листья руками на крупные кусочки. В небольшой миске смешиваем майонез, лимонный сок, горчицу и масло. Чеснок пропускаем через пресс и добавляем в соус. Если решились добавить анчоусы, то мелко нарежьте их и добавьте в заправку. Все тщательно перемешиваем до однородности. На большую тарелку выкладываем листья салата. Добавьте курицу, сухарики и половинки черри. Полейте все заправкой и посыпьте натертым пармезаном. Подавайте цезарь сразу после приготовления, чтобы листья оставались хрустящими, а сухарики не размокли. Этот салат отлично сочетается с белым вином или освежающими напитками, такими как лимонад.

Полезные советы

Для более насыщенного вкуса курицу можно замариновать на полчаса в смеси из лимонного сока, оливкового масла и специй.

Вместо майонеза для заправки попробуйте использовать натуральный йогурт с низким содержанием жира.

Если у вас нет пармезана, его можно заменить другим твердым сыром с ярким вкусом, например грана падано.

Ранее мы поделились рецептом салата «Лесная поляна».