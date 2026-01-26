Салат цезарь — это классика, которая никогда не выходит из моды. Легкий, но питательный, с хрустящими сухариками, сочной курицей и ароматной заправкой. Этот рецепт отличается простотой, поэтому приготовить цезарь сможет даже новичок на кухне. Попробуйте этот простой рецепт цезаря с курицей, и он наверняка станет вашим фаворитом!
Почему именно цезарь?
Этот салат популярен благодаря сбалансированному вкусу и универсальности. Его можно подать как легкий ужин или на праздничный стол. В нашем рецепте используются простые ингредиенты, которые легко найти в любом магазине.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Листья ромена или айсберга — 1 кочан
- Батон или багет — 3 ломтика
- Пармезан — 50 г (натертый)
- Помидоры черри — 6–8 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
- Майонез (или греческий йогурт) — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Дижонская горчица — 1 ч. л.
- Анчоусы (по желанию) — 1–2 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Простой салат цезарь с курицей — пошаговый рецепт с фото от автора
Пошаговый рецепт
- Курицу нарезаем на тонкие полоски или оставляем целым куском для обжаривания.
- Натираем мясо солью, перцем и сбрызгиваем оливковым маслом.
- Сковороду-гриль или обычную сковороду разогреваем, а затем обжариваем курицу с каждой стороны (около 5–7 минут) до золотистого цвета корочки. Даем филе немного остыть и нарезаем ломтиками.
- Нарезаем батон или багет кубиками.
- Разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло и слегка поджариваем сухарики, пока они не станут золотистыми. Для аромата можно добавить измельченный чеснок.
- Промываем листья ромена или айсберга, сушим их бумажными полотенцами или салфетками.
- Рвем листья руками на крупные кусочки.
- В небольшой миске смешиваем майонез, лимонный сок, горчицу и масло.
- Чеснок пропускаем через пресс и добавляем в соус. Если решились добавить анчоусы, то мелко нарежьте их и добавьте в заправку. Все тщательно перемешиваем до однородности.
- На большую тарелку выкладываем листья салата.
- Добавьте курицу, сухарики и половинки черри.
- Полейте все заправкой и посыпьте натертым пармезаном.
- Подавайте цезарь сразу после приготовления, чтобы листья оставались хрустящими, а сухарики не размокли. Этот салат отлично сочетается с белым вином или освежающими напитками, такими как лимонад.
Полезные советы
- Для более насыщенного вкуса курицу можно замариновать на полчаса в смеси из лимонного сока, оливкового масла и специй.
- Вместо майонеза для заправки попробуйте использовать натуральный йогурт с низким содержанием жира.
- Если у вас нет пармезана, его можно заменить другим твердым сыром с ярким вкусом, например грана падано.
Ранее мы поделились рецептом салата «Лесная поляна».