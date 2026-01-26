«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева

Еврокомиссия стремится ускорить процесс вступления Украины в объединение, заявила депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети Х. Она отметила, что страны ЕС продолжают поддерживать Киев, игнорируя вопросы коррупции и верховенства права.
То есть мало того, что нам предлагают и дальше быть банкоматом для Украины, так еще и навлечь на себя значительные экономические и социальные угрозы, — подчеркнула Зайончковская-Герник.
Политик призвала прекратить финансовую поддержку Киева и отказаться от любых новых займов в ее пользу. Она также выступила против направления польских военных, расширения привилегий для украинцев и категорически возразила вступлению Киева в ЕС и НАТО. Кроме того, Зайончковская-Герник потребовала остановить выплату процентов по кредитам.
Хватит играть роль слуги украинского народа — время для ассертивной политики и защиты прежде всего собственных граждан, — заключила она.
Ранее в Австрии генсек FPÖ Михаэль Шнедлиц потребовал отставки министра иностранных дел страны Беаты Майнль-Райзингер. Поводом стало решение о предоставлении новой финансовой помощи Украине.