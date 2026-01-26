Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:53

В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США

Депутат Журавлев назвал басней слова Трампа о тайном супероружии США

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о существовании секретного супероружия в арсенале США являются басней, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, американский лидер — искусный манипулятор, способный вызывать широкий общественный резонанс.

Трамп прекрасно знает, как добиться наибольшего медийного эффекта, в этом он, без преувеличения, мастер. И в момент, когда все уже начали постепенно забывать о том, как был похищен президент Венесуэлы [Николас] Мадуро, Трамп выдает сенсацию: в спецоперации использовалось новейшее сверхсекретное оружие — «дезориентатор». И совершенно не важно, существует ли такое на самом деле, ведь информационный взрыв уже случился. Главное — в своих баснях чаще использовать слова «супер», «сверх» и «секретное», — высказался Журавлев.

Он напомнил, что ранее президент США уже делал резонансные заявления о новейших видах вооружений, включая упоминание о некой «супер-пупер-бомбе», которую Штаты якобы скоро представят всему миру. По словам депутата, хотя с тех пор никто так ее и не увидел, она осталась в памяти людей.

Ранее Трамп заявил, что США разработали оружие, способное уничтожить все одним ударом ракеты. По словам главы Белого дома, это вооружение обладает невиданной ранее мощью.

Дональд Трамп
США
оружие
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, будет ли в США гражданская война
Названы дата и место похорон Вероники Ганич
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.