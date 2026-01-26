В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о существовании секретного супероружия в арсенале США являются басней, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, американский лидер — искусный манипулятор, способный вызывать широкий общественный резонанс.

Трамп прекрасно знает, как добиться наибольшего медийного эффекта, в этом он, без преувеличения, мастер. И в момент, когда все уже начали постепенно забывать о том, как был похищен президент Венесуэлы [Николас] Мадуро, Трамп выдает сенсацию: в спецоперации использовалось новейшее сверхсекретное оружие — «дезориентатор». И совершенно не важно, существует ли такое на самом деле, ведь информационный взрыв уже случился. Главное — в своих баснях чаще использовать слова «супер», «сверх» и «секретное», — высказался Журавлев.

Он напомнил, что ранее президент США уже делал резонансные заявления о новейших видах вооружений, включая упоминание о некой «супер-пупер-бомбе», которую Штаты якобы скоро представят всему миру. По словам депутата, хотя с тех пор никто так ее и не увидел, она осталась в памяти людей.

Ранее Трамп заявил, что США разработали оружие, способное уничтожить все одним ударом ракеты. По словам главы Белого дома, это вооружение обладает невиданной ранее мощью.