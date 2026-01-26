Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 05:57

«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву

Kurier: в Австрии потребовали отставки главы МИД из-за финансовой помощи Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Австрии генсек FPÖ Михаэль Шнедлиц потребовал отставки министра иностранных дел страны Беаты Майнль-Райзингер, передает Kurier. Поводом стало решение о предоставлении новой финансовой помощи Украине.

Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа. <…> Ни один евро больше не должен поступать (Украине. — NEWS.ru), — заявил Шнедлиц.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Европейский союз ждет волна протестов. Их причиной станет курс западных лидеров на спонсирование Украины. По его словам, основным поводом для недовольства европейцев будет повышение налогов ради увеличения военной помощи Киеву.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Киев использует $1,5 трлн, которые Европейский союз намерен передать Украине, не по назначению. По его словам, подобная финансовая поддержка является нецелевым расходованием средств, в которых нуждаются сами страны ЕС.

Австрия
МИД
отставки
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах
«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву
В двух городах России будет бесплатно работать общественный транспорт
Обломки украинского БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани
Почему снится дождь: секреты подсознания раскрыты
Прорыв у Константиновки и разгром Starlink: успехи ВС РФ к утру 26 января
МИД Ирана обвинил западные медиа во лжи о погибших на протестах
Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани
Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания
Частный самолет разбился при взлете в США
Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам
Стоимость золота достигла исторического максимума
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января
К чему снится один и тот же человек: тайны подсознания
Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.