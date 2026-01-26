«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву Kurier: в Австрии потребовали отставки главы МИД из-за финансовой помощи Украине

В Австрии генсек FPÖ Михаэль Шнедлиц потребовал отставки министра иностранных дел страны Беаты Майнль-Райзингер, передает Kurier. Поводом стало решение о предоставлении новой финансовой помощи Украине.

Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа. <…> Ни один евро больше не должен поступать (Украине. — NEWS.ru), — заявил Шнедлиц.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Европейский союз ждет волна протестов. Их причиной станет курс западных лидеров на спонсирование Украины. По его словам, основным поводом для недовольства европейцев будет повышение налогов ради увеличения военной помощи Киеву.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Киев использует $1,5 трлн, которые Европейский союз намерен передать Украине, не по назначению. По его словам, подобная финансовая поддержка является нецелевым расходованием средств, в которых нуждаются сами страны ЕС.