26 января 2026 в 20:58

В России предложили исключать детей из школ за «неуды»

Глава СПЧ Фадеев допустил исключение из школы учеников за плохое поведение

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Школы должны получить право отчислять учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, мера касается тех случаев, когда ребенок не исправляется, передает ТАСС.

Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам, — подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что формально школы уже могут исключать таких учеников, но на практике это почти не применяется. Фадеев уточнил, что речь идет о крайних ситуациях, а не о мелких проступках.

Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки, — объяснил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что раскаяние школьников, задержанных за нападение на образовательные учреждения, должно быть публичным. Он отметил, что в таких случаях необходимо пересмотреть действующий закон, запрещающий показ лиц несовершеннолетних преступников.

