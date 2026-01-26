«Просто неуважительно»: в ФРГ осудили Трампа за слова об Афганистане

Писториус: Трампу нужно извиниться за слова о союзниках из НАТО в Афганистане

Президенту США Дональду Трампу нужно извиниться за последние слова о союзниках по НАТО в Афганистане, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, которые приводит агентство Reuters, глава Белого дома высказался о павших военнослужащих неуважительно. Министр отметил, что обсудит этот вопрос со своим американским коллегой Питом Хегсетом.

Это просто неправильно и неуважительно — так говорить о павших союзниках, — сказал Писториус.

Ранее экс-министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг подверг критике заявление главы Белого дома, в котором тот преуменьшил вклад стран Альянса. Бывший руководитель ведомства при этом добавил, что не ждет, что американский лидер извинится.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты никогда не испытывали нужды в существовании НАТО. По его словам, США не обращались за помощью к партнерам по этому Альянсу.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для НАТО. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний Соединенных Штатов на Гренландию.