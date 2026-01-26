Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:38

Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки

Саркози обратился в суд и потребовал снять электронный браслет

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший президент Франции Николя Саркози подал в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета в рамках приговора по делу о расходах на избирательную кампанию 2012 года, сообщает радиостанция franceinfo. Суд Парижа рассмотрит ходатайство 23 февраля.

Николя Саркози начал процедуру, чтобы попытаться избежать ношения электронного браслета, — говорится в материале.

В ноябре 2025 года Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози и подтвердил приговор: шесть месяцев ограничения свободы дома с электронным браслетом и штраф €3750 (339 тыс. рублей). Ранее Саркози уже носил браслет по делу о «прослушке», но был освобожден досрочно из-за возраста.

Приговор по делу «Бигмалион» был вынесен в 2021 году. По версии следствия, расходы на кампанию Саркози в 2012 году составили €42,7 млн (4 млрд рублей) при разрешенных €22,5 млн (2 млрд рублей). Экс-президента предупреждали о превышении лимита, однако он продолжил предвыборные митинги.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона за выступление на английском языке на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал это невыносимым, позорным и чудовищным. Филиппо также отметил, что Макрон в своей речи ни разу не упомянул Францию.

Франция
президенты
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.