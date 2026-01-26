Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки

Бывший президент Франции Николя Саркози подал в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета в рамках приговора по делу о расходах на избирательную кампанию 2012 года, сообщает радиостанция franceinfo. Суд Парижа рассмотрит ходатайство 23 февраля.

Николя Саркози начал процедуру, чтобы попытаться избежать ношения электронного браслета, — говорится в материале.

В ноябре 2025 года Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози и подтвердил приговор: шесть месяцев ограничения свободы дома с электронным браслетом и штраф €3750 (339 тыс. рублей). Ранее Саркози уже носил браслет по делу о «прослушке», но был освобожден досрочно из-за возраста.

Приговор по делу «Бигмалион» был вынесен в 2021 году. По версии следствия, расходы на кампанию Саркози в 2012 году составили €42,7 млн (4 млрд рублей) при разрешенных €22,5 млн (2 млрд рублей). Экс-президента предупреждали о превышении лимита, однако он продолжил предвыборные митинги.

