26 января 2026 в 19:36

В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран ВОВ Хоменко умер в Канаде на 109-м году жизни

Один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Хоменко умер на 109-м году жизни в Канаде. Как сообщило российское посольство в стране, он прошел всю войну от Ленинграда до Берлина.

Виктор Ульянович был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в мире <…> Невосполнимая утрата. Светлая память Герою, – говорится в сообщении.

Хоменко был награжден медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». С 2002 года Виктор Хоменко проживал в канадском городе Торонто.

До этого на 101-м году ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене.

Кроме того, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Кирова Василий Кокорин умер в возрасте 100 лет. Как заявил глава местной администрации Вячеслав Симаков, пенсионер совсем немного не дожил до своего очередного дня рождения.

