Операторов связи могут обязать компенсировать ущерб от мошенников

Операторов связи могут обязать компенсировать клиентам причиненный мошенниками ущерб, соответствующее письмо ассоциация «Национальный совет финансового рынка» направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Речь идет о случаях, когда абоненту не была предоставлена надлежащая защита. При этом, согласно текущей формулировке, ответственность операторов ограничена объемом средств, которые похищены с баланса лицевого счета абонента, передает РИА Новости.

Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев целью совершения мошеннических действий является противоправное присвоение денежных средств, находящихся у физических лиц не на лицевом счете абонента — физического лица, а на его банковских счетах, — говорится в письме.

Ранее мошенники начали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу. Теперь они звонят на личный номер и просят скинуть код из СМС-сообщения. Аферисты убеждают, что код им необходим, якобы чтобы сохранить попытку записи к врачу, которая могла потеряться из-за проблем на сервере.