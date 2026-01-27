Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 07:17

Операторов связи могут обязать компенсировать ущерб от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Операторов связи могут обязать компенсировать клиентам причиненный мошенниками ущерб, соответствующее письмо ассоциация «Национальный совет финансового рынка» направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Речь идет о случаях, когда абоненту не была предоставлена надлежащая защита. При этом, согласно текущей формулировке, ответственность операторов ограничена объемом средств, которые похищены с баланса лицевого счета абонента, передает РИА Новости.

Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев целью совершения мошеннических действий является противоправное присвоение денежных средств, находящихся у физических лиц не на лицевом счете абонента — физического лица, а на его банковских счетах, — говорится в письме.

Ранее мошенники начали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу. Теперь они звонят на личный номер и просят скинуть код из СМС-сообщения. Аферисты убеждают, что код им необходим, якобы чтобы сохранить попытку записи к врачу, которая могла потеряться из-за проблем на сервере.

