Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:00

Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха

Гороскоп на сегодня, 27 января, для женщин и мужчин: выделяем время на отдых, совершенствуем навыки Гороскоп на сегодня, 27 января, для женщин и мужчин: выделяем время на отдых, совершенствуем навыки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гороскоп на 27 января для женщин и мужчин обещает день, насыщенный пищей для ума и духа. Лучше всего сегодня дела пойдут у тех, чья деятельность связана с культурой или наукой. Также это отличный период для развития дипломатических и ораторских навыков. Сегодня удачно пойдет поиск новых партнеров или областей для реализации своих навыков.

Гороскоп на 27 января для мужчин

  • Овен. Утро может быть напряженным, поэтому позже придется уделить время отдыху и восстановлению. Возможно, пикник на природе или теплая ванна помогут вам справиться со стрессом.
  • Телец. В этот день вы можете столкнуться с рутиной и однообразием. Однако к вечеру ситуация улучшится, так что сохраняйте терпение и используйте этот момент для отработки своих навыков.
  • Близнецы. В этот день вам стоит сохранять хладнокровие и избегать конфликтов, особенно с близкими. Сосредоточьтесь на себе и используйте свои коммуникационные навыки для смягчения напряженности в общении.
  • Рак. Спокойный день, когда стоит сосредоточиться на восстановлении сил. Тщательно анализируйте все происходящее, а вечером позвольте себе расслабиться и насладиться общением с приятными людьми.
  • Лев. Проблемы в коллективе приведут ко множеству сложных разговоров, конфликтов и напряженных моментов, но к вечеру все уляжется. Задумайтесь о способах увеличения дохода и подходите ко всем делам с точки зрения рациональности.
  • Дева. Ваша социальная активность сегодня на высоте. Будьте открыты для новых идей и избегайте конфликтов по семейным вопросам, сосредоточьтесь на позитивных эмоциях и личностном росте.
  • Весы. Вероятны приятные подвижки в карьере. Обратитесь к руководству с просьбой о повышении. Будьте внимательны к окружающим и не стесняйтесь помогать тем, кто в этом нуждается.
  • Скорпион. У вас есть возможность встретиться с потенциальными партнерами, которые предложат идеи для нового сотрудничества. Проявляйте настойчивость и терпение на пути к успеху.
  • Стрелец. Важно завершить старые проекты. Прислушивайтесь к мудрости старых друзей. Вторая половина дня принесет вдохновение и творческий подъем.
  • Козерог. Открываются новые перспективы в общении. Ваши достоинства и харизма помогут наладить полезные связи. Стремитесь к искренности и простоте в общении.
  • Водолей. День будет богат на неожиданные встречи и необычные новости. После обеда постарайтесь уединиться и сосредоточиться на личных делах.
  • Рыбы. Первая половина дня будет успешной, ожидайте награды за прежние достижения. Однако будьте внимательны после обеда: могут возникнуть разногласия или проблемы на работе.

Гороскоп на сегодня, 27 января, для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня, 27 января, для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гороскоп на 27 января для женщин

  • Овен. Будьте осторожны с поездками и во время общения с окружающими. Избегайте финансовых операций и отслеживайте появление новых возможностей. Вероятны проблемы со здоровьем.
  • Телец. Работы много, а вам еще предстоит столкнуться и с домашними проблемами. Сохраняйте спокойствие, несмотря на стресс. Найдите время для себя.
  • Близнецы. Сегодня придется наконец-то принять решение. Прислушивайтесь к интуиции и тщательно планируйте будущее. Будьте открыты новым возможностям и не бойтесь изменений.
  • Рак. Общение с близкими подарит радость. Займитесь чем-то новым и непривычным, чтобы разгрузить мозг от старых проблем. Будьте осторожны с острыми предметами.
  • Лев. Вы полны вдохновения и энергии — используйте их для самовыражения. Сотрудничество с единомышленниками поможет в достижении целей.
  • Дева. Будьте предельно честны и внимательно относитесь к окружению: некоторые могут пытаться вас использовать. Доверяйте интуиции.
  • Весы. Проявите решимость в реализации своих идей. Уверенность в своих силах поможет наладить новые знакомства. Не спешите с крупными покупками.
  • Скорпион. Несмотря на одолевающую вас лень, постарайтесь максимально выложиться в работе. Избегайте конфликтов и сохраняйте спокойствие любой ценой.
  • Стрелец. Не решайте важные финансовые вопросы: сегодня это закончится серьезными ошибками. Найдите время для пересмотра жизненных приоритетов.
  • Козерог. Сегодня ваши дела пойдут прекрасно. Не обращайте внимания на завистников и сплетников. Верьте в свои силы и двигайтесь вперед.
  • Водолей. Будьте внимательны с документами, возможны ошибки. Вечером ожидаются хорошие новости и выгодные предложения.
  • Рыбы. Позаботьтесь о близких, им важна ваша поддержка. Не слушайте недоброжелателей, вечером выделите время для себя.
Читайте также
Гороскоп на неделю с 26 января: что ждет каждый знак зодиака?
Семья и жизнь
Гороскоп на неделю с 26 января: что ждет каждый знак зодиака?
Любовь на пороге: кто встретит судьбу после 26 января 2026 года — знаки для избранных
Общество
Любовь на пороге: кто встретит судьбу после 26 января 2026 года — знаки для избранных
Гороскоп на неделю с 19 января: что ждет каждый знак зодиака?
Семья и жизнь
Гороскоп на неделю с 19 января: что ждет каждый знак зодиака?
Большие успехи круглый год: Василиса Володина назвала единственный знак зодиака — любимчика 2026-го
Общество
Большие успехи круглый год: Василиса Володина назвала единственный знак зодиака — любимчика 2026-го
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
Семья и жизнь
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.