Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 09:06

«Досадно»: в Белом доме узнали о своем требовании к Киеву по территориям

Белый дом назвал ложью сообщения о требовании к Киеву отказаться от территорий

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Белый дом опровергает сообщение, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий, заявила заместитель пресс-секретаря администрации президента Анна Келли. Она назвала ложью публикацию Financial Times об условии касательно гарантий безопасности для Киева, передает само издание.

Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, — подчеркнула Келли.

Представитель администрации президента добавила, что единственная роль США в переговорном процессе по украинскому кризису состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки.

В Вашингтоне, писала газета, дали понять Киеву, что он должен согласиться на сделку с отказом от притязаний на территории. Кроме того, как утверждают источники, США готовы предоставить дополнительные поставки вооружения для украинских вооруженных сил в мирное время.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США считает прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины историческим событием. По ее словам, в ходе переговоров удалось продвинуться к миру.

США
Белый дом
Украина
территории
гарантии безопасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое ДТП парализовало движение на Сущевском валу в центре Москвы
Движение по трассе М-11 временно перекрывали
Трое друзей пытались устроить теракт на железной дороге
В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 16 вагонов
Мошенники придумали новую схему с фальшивыми штрафами от ГИБДД
В России предложили делать сноски о вреде курения в школьной литературе
Стало известно о смерти экс-тренера сборной России по футболу
Что посмотреть в Шлиссельбурге: крепость Орешек и не только
Названа причина пожара в Балашихе, где погибли четыре человека
Появился жуткий снимок с места смертельного пожара в Балашихе
США закрыли вопрос выхода из состава ВОЗ
Диверсанты ВСУ попали под российский «Град» в зоне СВО
Цены на такси в Москве начали «кусаться»
Две школьницы выпали из окна многоэтажки в российском городе
В Литве нашли сеть из 5 тыс. «эльфов» для информационных войн
Российский аэропорт закрыли на несколько часов из-за погоды
Огромная змея едва не задушила монаха в азиатской стране
«Досадно»: в Белом доме узнали о своем требовании к Киеву по территориям
Названы главные ошибки россиян, мешающие «подкачаться к лету»
Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном хостеле
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.