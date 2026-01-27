«Досадно»: в Белом доме узнали о своем требовании к Киеву по территориям

Белый дом опровергает сообщение, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий, заявила заместитель пресс-секретаря администрации президента Анна Келли. Она назвала ложью публикацию Financial Times об условии касательно гарантий безопасности для Киева, передает само издание.

Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, — подчеркнула Келли.

Представитель администрации президента добавила, что единственная роль США в переговорном процессе по украинскому кризису состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки.

В Вашингтоне, писала газета, дали понять Киеву, что он должен согласиться на сделку с отказом от притязаний на территории. Кроме того, как утверждают источники, США готовы предоставить дополнительные поставки вооружения для украинских вооруженных сил в мирное время.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США считает прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины историческим событием. По ее словам, в ходе переговоров удалось продвинуться к миру.