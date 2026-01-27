В России могут ужесточить наказание за сокрытие детей от родственников

Депутаты Государственной думы хотят ужесточить наказание для родителей, препятствующих общению ребенка с родственниками, сообщает «Коммерсант». Согласно инициативе, речь идет о сокрытии места проживания детей, создании препятствий для встреч с другими членами семьи, а также о неисполнении судебных решений, которые обязывают раскрывать информацию о местонахождении несовершеннолетнего.

Авторы инициативы отметили, что действующие с 2011 года меры административного воздействия в данной сфере потеряли свою эффективность и больше не обеспечивают необходимого профилактического эффекта. Сейчас предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2-3 тыс. рублей.

При повторном нарушении сумма увеличивается до 4-5 тыс. рублей, также возможен административный арест на срок до пяти суток. Депутаты предложили радикально увеличить размер штрафов: за первичное правонарушение — с пяти до 10 тыс. рублей, а за рецидив — с 15 до 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 9 января существенно увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел. Новые размеры санкций теперь составляют 5 тыс. рублей для обычных водителей, 50 тыс. рублей — для должностных лиц и 200 тыс. рублей — для юридических лиц.