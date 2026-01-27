Россиянин «подарил» государству авто после поездок за рулем в пьяном виде Суд изъял в пользу государства машину жителя Находки за пьяное вождение

Автомобиль жителя Находки был изъят в доход государства, такое решение принял суд в связи с повторным управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии, заявили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Также мужчину приговорили к году принудительных работ.

Суд установил, что в июле 2025 года обвиняемый управлял автомобилем Honda CR-V, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД остановили его на улице Шоссейной. Еще в январе 2023 года этот же человек уже был осужден за аналогичное правонарушение. Тогда ему назначили наказание в виде обязательных работ с лишением права управления автомобилем.

Из заработной платы осужденного будет удерживаться 5% в пользу государства. Также его лишили права управления любыми транспортными средствами на три года.

