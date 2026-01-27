Бывший зять Шойгу может стать отцом во второй раз

Бывший зять Шойгу может стать отцом во второй раз Жена блогера Алексея Столярова опубликовала видео с округлившимся животом

Блогер Алексей Столяров, который в прошлом был зятем секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, в скором времени может стать отцом во второй раз. Его супруга Вера Бондарева, чемпионка мира по бальным танцам, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором заметен ее округлившийся живот.

При этом сама пара пока никак не комментировала возможное пополнение в семье. Хотя подписчики их уже поздравили.

Ранее блогер и его возлюбленная официально оформили брак. Церемония регистрации прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Предложение руки и сердца Бондаревой Столяров сделал еще в марте 2025 года. Торжественная церемония была организована на стадионе «ВТБ Арена». До этого блогер встречался с Ксенией Шойгу, занимающей пост президента Федерации триатлона России. После расставания пара сохранила дружеское общение.

Об отношениях с Бондаревой блогер сообщил в июле 2024 года. Он рассказал, что познакомился с будущей избранницей при посредничестве общих друзей. По словам экс-зятя Шойгу, они сразу почувствовали взаимную симпатию. Столяров подчеркнул, что впервые встретил адекватного человека, общение с которым приносит ему радость.