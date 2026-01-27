Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:52

Подростки разгромили магазин во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подростки разгромили обувной магазин во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Сотрудница точки получила травму руки из-за нападения.

Как сообщается, молодые люди неожиданно проникли внутрь торгового помещения, начали беспорядочно бросать коробки и крушить стенды. После того как 49-летняя работница магазина попыталась остановить подростков, они напали на женщину и повредили ей палец на руке. После чего они сбежали, подперев дверь магазина лопатой.

Ранее подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области подросток подозревается в нанесении смертельных травм 35-летнему мужчине с умственными отклонениями. Тело погибшего было найдено на улице, а подозреваемый вскоре задержан. По предварительной информации, причиной нападения стали ложные обвинения в педофилии.

