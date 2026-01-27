Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:49

HR-эксперт раскрыл, как избежать проблем при опоздании на работу в снегопад

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В случае опоздания на работу из-за сильного снегопада или непогоды, важно сразу же предупредить руководство о задержке, заявил LIFE.ru HR-эксперт Владислав Быханов. При этом следует объяснить ситуацию и предоставить доказательства. Он напомнил, что особенно строго к опозданиям относятся на предприятиях с жестким пропускным режимом.

Важно сразу же предупредить руководство о вероятной задержке, пояснив ситуацию и предложив варианты компенсации пропущенного рабочего времени. Рекомендуется предоставить доказательства: справки из метеослужбы, документы о задержках рейсов, фотографии автомобиля, закопанного в сугроб, либо иные подтверждения транспортного коллапса. Дополнительным аргументом могут стать свидетельства, — посоветовал Быханов.

Он отметил, что сильный снегопад действительно может стать веской причиной опоздания, однако каждую ситуацию рассматривают индивидуально. Именно своевременное предупреждение, сбор доказательств и конструктивный диалог с работодателем позволят избежать дисциплинарных взысканий.

Ранее юрист — основатель бизнес-сообщества Илья Русяев заявил, что сотрудника не могут уволить из-за достижения им пенсионного возраста. Он отметил, что в Трудовом кодексе не существует такого обоснования.

