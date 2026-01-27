В Англии один из пляжей завалило картошкой фри В Великобритании на пляж вынесло тысячи пакетов сырого картофеля фри и лука

Жители британского графства Сассекс обнаружили, что один из местных пляжей стал выглядеть очень странно: его территория оказалась в буквальном смысле усыпана картофелем фри и луком, сообщает CNN. Как отметили представители береговой охраны, виной всему стали 16 контейнеров с едой и упаковкой, которые смыло с грузового корабля во время шторма в Ла-Манше.

Местный житель Джоэл Бонничи сравнил покрытый картофелем пляж с золотыми песками на тропическом острове. Картофеля так много, что местами он возвышается над землей на 76 сантиметров, отметил мужчина. Британец подчеркнул, что многие неравнодушные люди отправились убирать пластиковые пакеты, в которые были упакованы продукты.

Тюлени и другие морские обитатели часто принимают пластик за еду, особенно пластиковые пакеты, которые в воде похожи на медуз. Это представляет серьезную угрозу, — добавили в экологической организации Plastic Free Eastbourne.

Ранее на одном из популярных туристических пляжей Эквадора, куда люди приезжают, чтобы наблюдать за китами, были найдены пять человеческих голов. Их привязали к деревянным столбам с помощью веревок. По информации правоохранителей, на этом пляже недавно убили шесть человек, среди которых оказался двухлетний ребенок.